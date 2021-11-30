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«Мы все понимали»: Лукашенко назвал Крым де-факто российским

Иван Юминов

Политика
«Мы все понимали»: Лукашенко назвал Крым де-факто российским
Фото: president.gov.by

Крым де-факто и де-юре стал частью России после референдума 2014 года. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 30 ноября.

— Мы все понимали, что Крым де-факто — это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским, — рассказал глава государства.

Лидер добавил, что намерен посетить полуостров по договоренности с президентом России Владимиром Путиным. Лукашенко подчеркнул, что имеет на это право, под каким бы руководством ни находился Крым, отмечает РИА Новости.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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