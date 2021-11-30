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Назван самый продаваемый антиквариат в России

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Назван самый продаваемый антиквариат в России
Фото: Аносов Максим / Вечерняя Москва

Самыми продаваемыми антикварными предметами в России являются книги. Об этом «Вечерней Москве» рассказал антиквар, ведущий эксперт аукционного дома, член Российской гильдии антикваров-книжников Иван Ефимов.

Также, по словам эксперта, хорошо в нашей стране продаются антикварные украшения и иконы. Причем последние интересны не только профессиональным коллекционерам — одну–две иконы люди «приобретают в семью».

— Самые большие деньги приносят, конечно, картины, ювелирные изделия вроде Фаберже, фарфор и книги, — отметил эксперт.

Ефимов также рассказал, как можно заняться аукционным бизнесом в России. Прежде всего, по его словам, нужно быть специалистом.

— Вам будут приносить различные предметы, и ваша задача — разбираться, что из этого настоящее и ценное, а что нет. Кроме того, нужно формировать среду. Аукционы — лишь маленькая часть рынка, — пояснил специалист.

Антиквар обратил внимание на преимущества аукционов, где все происходит публично и честно. А когда продают из рук в руки, можно легко столкнуться с обманом, предупредил Ефимов. Он также посоветовал сосредоточиться на определенном сегменте вместо «продажи всего подряд».

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