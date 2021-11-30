Москва к 2030 году останется без автобусов

Фото: Юлия Евграфова / Вечерняя Москва

Москва планирует к 2030 году заменить все дизельные автобусы на электробусы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал и. о. начальника службы энергетических и инновационных проектов ГУП «Мосгортранс» Артем Бурлаков.

Первые электробусы, напомнил собеседник «ВМ», появились в городе в 2018 году. Уже к концу 2019-го их насчитывалось 300. Сейчас свыше 800 электробусов курсирует по 63 маршрутам столицы, а к концу года их будет тысяча.

— К 2030 году мы точно переведем весь колесный общественный транспорт на экологически чистый, включая отдаленные участки Москвы, — заверил Бурлаков.

Электробусы пополняются энергией на конечных станциях и в автобусных парках. Для этого на крыше транспорта есть мачта-пантограф, которая поднимается к контактам на зарядной станции.

— Сейчас в Москве более 150 зарядных станций. В следующем году мы приобретем 115, потом — еще 140. Так через пару лет их общее количество вырастет до 500. Существующая комплектация позволяет электробусу на одной зарядке проехать до 50 километров. Этого хватает, чтобы обслуживать маршруты, на которых они сейчас работают, — отметил собеседник «ВМ».

Фото: Юлия Евграфова / Вечерняя Москва

Для полной зарядки с нуля электробусам необходимо 24 минуты. Однако до такой степени они практически не разряжаются. В среднем электробусы находятся на зарядной станции порядка 10 минут.

Как подчеркнул Бурлаков, курсирующие в столице электробусы произведены в России. Только один такой экотранспорт позволяет исключить выброс в атмосферу около 61 тонны углекислого газа в год. И это не единственное преимущество электробусов. Еще они долговечны, хоть и дороже дизельного автобуса. Жизненный цикл экотранспорта — 15 лет против 7 у автобуса.

Кстати, сейчас Москва, помимо городов Китая, прочно занимает лидирующее место по числу электробусов в рамках одного населенного пункта.