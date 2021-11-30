Где зимой в Москве можно увидеть тропики и розовые цветы

Фото: Юлия Евграфова / Вечерняя Москва

В холодное время в столице особенно популярны зеленые места. В них можно отвлечься от городской суеты и почувствовать силу природы. «Вечерняя Москва» рассказывает о трех таких локациях.

Старая фондовая оранжерея Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН

Фото: Юлия Евграфова / Вечерняя Москва

Эта уникальная оранжерея возводилась с 1945 по 1953 год. Сейчас она открыта круглогодично. В экспозиции представлены тропические и субтропические растения, о которых более подробно может рассказать гид. Находясь в оранжерее, вы будто совершаете увлекательное путешествие где-то за пределами России. В этой «кругосветке» можно отвлечься от динамичного ритма города и сделать красивые фото.

Адрес: Ботаническая улица, дом 4. Стоимость билетов — от 200 рублей.

Экотропа на территории ВДНХ

Фото: Юлия Евграфова / Вечерняя Москва

Деревянная конструкция, похожая на длинный мост (около 500 метров), расположена в зоне ландшафтного парка «Природа дикая». С высоты 6,5 метра можно увидеть красоты старинной Шереметьевской дубравы даже в холодное время года. В основном здесь растет дуб черешчатый. Средний возраст деревьев превышает 150 лет, но нередко встречаются и двухсотлетние экземпляры. Если совершать прогулку в вечернее время, то этот природный уголок столицы раскрывается совершенно по-новому. На протяжении всей тропы включают красивую подсветку. Посещение экозоны бесплатное.

Флорариум в парке «Зарядье»

Фото: Юлия Евграфова / Вечерняя Москва

Оранжерея в виде воронки — еще одно уникальное место в Москве. Благодаря специальным лампам все здесь окутано розовым светом. Во флорариуме представлены растения со всей России — от Калининграда до Сахалина. В оранжерейном комплексе используется метод аэропонного выращивания: в фитобоксах нет почвы, питательные вещества к корням поступают в виде аэрозоля. На увлекательную экскурсию можно отправиться всей семьей.

Адрес: улица Варварка, 6/5. Стоимость билетов — от 152 рублей.