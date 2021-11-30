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Один человек погиб и несколько пострадали при стрельбе в школе в Мичигане

Иван Юминов

Происшествия
Один человек погиб и несколько пострадали при стрельбе в школе в Мичигане
Фото: Unsplash

Несколько человек были ранены и один погиб в результате стрельбы в школе в округе Окленд в американском штате Мичиган, нападавший задержан. Об этом сообщает ClickOnDetroit во вторник, 30 ноября.

— По сообщению властей, стрелок в старшей школе Оксфорда взят под стражу после того, как по крайней мере одного человека застрелили, а четверых других ранили, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в коридоре учебного заведения, уточнил телеканал. Полиция отправила на место происшествия несколько патрулей, подразделение спецназа и авиацию.

Один из подозреваемых задержан, правоохранители изъяли у него пистолет. Учеников школы эвакуируют домой на автобусах, отмечает ClickOnDetroit.

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