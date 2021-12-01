Россия возобновляет прерванное авиасообщение с рядом стран

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С 1 декабря в России возобновляется прерванное в 2020 году авиасообщение с Бразилией, Монголией, Аргентиной, Бангладеш и Коста-Рикой. Соответствующее решение в середине ноября принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также планируется расширить авиасообщение с Азербайджаном, Италией, Киргизией, Вьетнамом и Казахстаном. При этом с Кубой, Мексикой и Катаром и вовсе сняты ограничения на выполнение полетов.

Из Москвы в Аргентину и Бразилию авиакомпании смогут осуществлять рейсы важды в неделю. В Коста-Рику станут доступны рейсы из Москвы в Сан-Хосе дважды в неделю. В Бангладеш разрешается осуществлять также два рейса еженедельно из Москвы в Дакку, а в монгольскую столицу Улан-Батор можно будет летать три раза в неделю из Москвы, по одному разу - из Улан-Удэ, Красноярска и Иркутска, пишет ТАСС.

Отмечается, что пока российские компании официально не объявляли о планах по запуску рейсов по этим направлениям.

Пока что из российских авиакомпаний только «Аэрофлот» планирует открыть рейсы в рамках расширенных квот: с 21 декабря компания возобновляет полеты в столицу Кубы Гавану.

9 ноября Россия восстановила регулярное авиасообщение с девятью странами. Решение о возобновлении полетов принял оперативный штаб. Авиасообщение возобновилось с Ираном, Оманом, Тунисом, Нидерландами, Швецией, Багамами, Норвегией, Словенией и Таиландом.

Кроме того, Россия сняла ограничения на перелеты в ОАЭ, Австрию, Финляндию и Швейцарию и на регулярные и чартерные полеты в курортные города Египта — Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Также Россия увеличила количество регулярных рейсов в 12 стран: Болгарию, Албанию, Венесуэлу, Венгрию, Грецию, Италию, Испанию, Германию, Францию, Северную Македонию, на Мальту и Мальдивы.