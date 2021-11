Apple Music подвел музыкальные итоги года

Фото: https://www.instagram.com/arianagrande/

В России в текущем году в сервисе Apple Music наибольшим успехом пользовалась песня «Птичка» дуэта HammAli & Navai. В мире пользователи сервиса больше всего слушали песню Dynamite корейской группы BTS. Об этом говорится в сообщении Apple.

В компании утверждают, что в российских чартах больше всех доминировала лиричная поп-музыка. Также у россиян наиболее популярными оказались отечественные исполнители. Однако в итоговую подборку вошли и зарубежные певцы, например австралийский рэпер Masked Wolf с хитом Astronaut In The Ocean.

Также Miyagi & Andy Panda со своим альбомом YAMAKASI стал самым популярным в этой номинации в России, передает РБК.

В тройке самых популярных песен Apple Music в 2021 году в мире кроме BTS оказались американская певица Оливия Родриго с композицией Drivers Licence и Ариана Гранде с композицией positions. За ними идут погибший в 2020 году рэпер Pop Smoke c композицией For the Night, а также канадский исполнитель The Weeknd с песней Blinding Lights.

Через приложение Apple Shazam, которое помогает найти песню по звучанию, пользователи больше всего искали Astronaut In The Ocean от рэпера Masked Wolf. Также их интересовали Save Your Tears от The Weeknd и Bad Habits британского певца Эда Ширана.

В отдельную категорию Apple Music выделила наиболее популярные песни для занятия спортом. Здесь топ-3 удержали за собой Head & Heart от британского диджея Джоэла Корри, Post Malone, которую выпустил голландский диджей Сэм Фельдт, и Levitating от Дуа Липы.

В июле сервис Spotify изучил вкусы российских слушателей. Самым популярным исполнителем оказался рэпер Моргенштерн, а среди певиц чаще всего россияне слушают Алену Швец.