Фестиваль «Цветочный джем» получил главную награду премии в области ландшафтной архитектуры

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Наградами XII Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре удостоили два столичных проекта. В их числе фестиваль «Цветочный джем», одержавший победу в номинации «Событие года».

Награду в номинации «Лучший выставочный сад» получил проект «Сад водных растений», представленный во время фестиваля на площадке перед входом в ЦУМ.

Жюри высоко оценило вклад фестиваля «Цветочный джем», проходившего в Москве с 1 сентября по 1 октября, в сферу ландшафтного строительства и дизайна, садово-паркового искусства, благоустройства и озеленения. Кроме того, была отмечена его социальная значимость.

— Проекты «Цветочного джема» служат примером современного качественного преобразования открытых общественных пространств, создают в Москве острова живой природы и качественно меняют жизнь горожан. Благодаря этому фестивалю столицу украшают неповторимые сады, которые созданы талантливыми ландшафтными архитекторами, — рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

«Цветочный джем» стал первым мероприятием из цикла «Московские сезоны», которое прошло в Москве после частичного снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса.

Во время фестиваля в центре города обустроили 12 дизайнерских садов, площадь которых составила от 30 до 5500 квадратных метров.