Автоэксперт объяснил, как избежать замерзания дизельного топлива

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Зимой необходимо использовать правильное дизельное топливо, иначе есть риск того, что оно замерзнет. Однако даже в этом случае можно найти выход из положения. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков.

По словам специалиста, в морозы важно заливать соответствующее дизельное топливо.

— В холодную погоду прежде всего сложность представляет то, что дизельное топливо загустевает. Нужно подготовиться к морозам заранее: залить топливо с пониженной температурой замерзания, — посоветовал эксперт.

В случае, если нет возможности использовать такое топливо (например, в машине с лета остался полный бак, и автомобиль все это время не использовался), можно залить специальную присадку — антигель, отметил собеседник «ВМ».

Основная специфика дизеля при зимней эксплуатации заключается в его температурном режиме, подчеркнул Гудков.

— Дизель греется долго и меньше греется вообще. Его рабочая температура ниже, что плохо сказывается на отоплении. На современных дорогих автомобилях эту проблему решают либо прямо на заводе, либо установкой электрического обогревателя в отопитель, либо установкой топливного подогревателя, который отдельно сжигает топливо, чтобы прогревать охлаждающую жидкость, потому что сам дизель не прогревает, — рассказал он.

Гудков подчеркнул, что дизельный двигатель, как и бензиновый, при необходимости можно запустить при помощи буксировки. Однако это не всегда эффективно: например, при севшем аккумуляторе такое действие поможет, а вот при замерзшем топливе будет бессмысленным.

Если топливо все-таки сильно замерзло, по возможности стоит переместить автомобиль в тепло, рекомендовал эксперт.

— При критическом замерзании нужно переместить машину в теплое помещение. Потому что, к примеру, дальнобойщики, которые на обочине дорог газеты жгут и тем самым бак греют, — это все неполноценные методы, в самом двигателе застывшее топливо такая штука не прогреет, — заключил Гудков.