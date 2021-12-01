Вирусолог рассказал, как будут модернизировать вакцины для борьбы против штамма «омикрон»

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Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, как специалисты будут модернизировать вакцины, чтобы они были эффективны против нового штамма «омикрон».

— Это будет сделано, вакцины изготовят очень немножко, разработают материал, произведут замену некоторого количества нуклеотидов. При необходимости из него сделают вакцину. Новый препарат ничем не будет отличаться от классического, он будет делаться на той же самой платформе, — пояснил специалист в комментарии НСН.

Вирусолог отметил, что пока не стоит беспокоится о новом штамме, о нем получено мало сведений. Альтштейн подчеркнул, что реальную опасность представляет не «омикрон», а распространенный в России штамм «дельта». Он все чаще вызывает осложнения, даже у молодых людей.

Вирусолог подчеркнул необходимость своевременной вакцинации и ревакцинации, чтобы организм мог противостоять новым штамма коронавируса.

До этого стало известно, что срок действия ПЦР-тестов сократили в России до 48 часов вместо действовавших ранее 72 из-за «омикрона». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.