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Около 700 гектаров земли выделили в Москве для строительства дорог в 2021 году

Виктория Сикерина

Город
Около 700 гектаров земли выделили в Москве для строительства дорог в 2021 году
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Юго-Восточная хорда Карта всех событий

Более 340 земельных участков, площадь которых составляет около 700 гектаров, выделили на строительство дорог в столице за 2021 год. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 1 декабря.

Он отметил, что реконструкция и возведение магистралей — одна из приоритетных задач для города.

— Помимо этого, реализуются локальные проекты — на дорогах, которыми москвичи пользуются для перемещения внутри своих районов или для комфортного подъезда к различным объектам инфраструктуры. Всего с начала 2021 года город выделил для этих целей 344 земельных участка общей площадью около 684,3 гектара, — заявил заммэра.

Ефимов добавил, что сейчас специалисты строят Юго-Восточную и Северо-Восточную хорды (ЮВХ и СВХ), проспект Генерала Дорохова, северный дублер Кутузовского проспекта, эстакады на пересечении Московской кольцевой автодороги (МКАД) с Липецкой улицей и ЮВХ.

Однако весомая часть земельных объектов, отведенная для возведения дорог, сосредоточена в Новой Москве.

— В общей сложности 75 участков площадью около 328,1 гектара, — цитирует официальный сайт мэра Москвы его слова.

20 ноября заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что почти 73 километра дорог построили в столице в 2021 году.

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