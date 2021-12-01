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Народный календарь. Как 2 декабря защитить дом от всех напастей

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Как 2 декабря защитить дом от всех напастей
Фото: pixabay.com

Сегодня Православная церковь почитает память пророка Авдия. Согласно народным традициям тот, кто в этот день постучит обухом топора по каждому дверному косяку и по всем оконным рамам, на весь ближайший год защитит свой дом от всех напастей.

2 декабря не рекомендовали без надобности выходить из дому. Считалось, что в этот день на улице нечисть лютует. Поэтому крестьяне предпочитали на Авдия сидеть возле печи, пить травяной отвар с медом и разговаривать. Напиток из трав и мёда, по мнению наших предков, отлично защищал от простудных заболеваний.

Приметы погоды:

Если снег идет и сильный ветер дует, то зима будет холодной, а весна — поздней.

Если много снега выпало, а на улице лежат глубокие сугробы, то урожай в следующем году будет хороший.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как 2 декабря защитить дом от всех напастей

Именины отмечают: Валентин, Константин, Александр, Сергей, Игнатий, Герасим, Петр, Иларион, Вениамин, Иван.

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