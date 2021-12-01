Столичные ЗАГСы начали прием заявлений на выездную регистрацию брака в 2022 году

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

ЗАГСы Москвы открыли прием заявлений на выездную регистрацию брака в 2022 году. Будущие молодожены смогут выбрать одну из десяти популярных локаций.

Церемонии бракосочетания в следующем году будут проводиться каждую пятницу и субботу.

Как отметила исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева, последнее время молодые жители столицы проявляют все большую оригинальность при проведении свадеб.

— Если раньше было в моде, например, заключить брак двум парам друзей вместе, то сейчас многие хотят провести церемонию именно для себя или с родными и близкими, но с творческим подходом. Именно поэтому проект по торжественным церемониям регистрации брака на необычных площадках пользуется большой популярностью, — рассказала она.

По словам Светланы Уханевой, в следующем году столичные ЗАГСы «открыли восемь тысяч свободных мест на 10 площадках». Она отметила, что в конце текущего года откроется прием заявок и на остальные даты.

— Для молодоженов доступно более чем 100 дат в будущем году с учетом большего количества дат в свадебный сезон с июня по сентябрь, — цитирует Уханеву официальный сайт мэра Москвы.

В настоящее время москвичи могут подать заявление на заключение брака в Серебряном бору, особняке Спиридонова, усадьбах Муравьевых-Апостолов и Н.С. Третьякова, музее-усадьбе «Остафьево», а также на панорамных площадках на Останкинской телебашне и в башне «ОКО», в бутик-отеле «Богородское», «Москвариуме» и храме Матроны Московской.

Выбрать локацию можно при помощи проекта «Новые адреса счастья», который помог уже 17 тысячам посетителей.