Сервис комплексной поддержки людей, нуждающихся в протезах, заработал в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сервис «Новые возможности» начал работать в пилотном режиме в Москве. Он призван помочь москвичам, нуждающимся в протезах, получить индивидуальное сопровождение в период реабилитации.

Его сотрудники проводят консультации при оформлении инвалидности, оказывают помощь в приобретении протеза, а также психологическую поддержку. Также здесь жители города могут получить при необходимости ответы на юридические вопросы и вопросы, касающиеся трудоустройства.

Принять участие в проекте могут жители столицы трудоспособного возраста.

— Самое важное, что город может сделать для жителя в такой сложной жизненной ситуации, как потеря конечности, — оказать ему комплексную поддержку. Необходимо сократить время восстановления и помочь как можно скорее вернуться к полной жизни. Именно для этого мы запустили проект «Новые возможности», в рамках которого человек получает индивидуальное сопровождение в период реабилитации, — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что после подтверждения участия в проекте с человеком начинает работать команда специалистов разного профиля, в том числе представители столичных департаментов здравоохранения и социальной защиты.

Консультация по проекту «Новые возможности» доступна в единой справочной службе соцзащиты по номеру +7 (495) 870-44-44. Также можно написать на электронную почту rci@mos.ru с отметкой в теме «Новые возможности», сообщает официальный сайт мэра Москвы.