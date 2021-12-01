Психотерапевт объяснила причину возникновения страха перед ВИЧ и СПИДом

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Психотерапевт Надежда Панова рассказала о том, как у людей, не входящих в группу риска, рождается иррациональный страх заразиться ВИЧ-инфекцией и заболеть СПИДом.

Она отметила, что у многих складывается неверное представление об этих заболеваниях. Многие считают, что ВИЧ-инфекция приводит к быстрой смерти, но в настоящее время при приеме определенной терапии человек может прожить долгую жизнь. При этом он не будет опасен для окружающих.

— Необходимо понять, что корни этого страха кроются в древнейшем человеческом инстинкте самосохранения. То есть люди, боящиеся этой болезни, не осознают причин такого поведения, — отметила Панова в комментарии РИАМО.

Также многих свойственно избегающее поведение — люди не хотят слышать о проблеме СПИД и ВИЧ, так как это вызывает у них негативные эмоции.

Панова добавила, что избегающее поведение действительно помогает защититься от негативной информации, но этот механизм неидеален. Некоторых людей иррациональный страх заболеть поглощает настолько, что вред от этой паники становится сравнимым с вредом от самого СПИДа.

До этого профессор рассказал о самом передовом методе лечения ВИЧ.