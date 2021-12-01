Международный форум «Сделано в России» пройдет в Москве 10 декабря

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Международный экспортный форум «Сделано в России», организованный Российским экспортным центром, пройдет в Москве 10 декабря. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе организации в среду, 1 декабря.

— К участию в форуме приглашены руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, компании-экспортеры, институты развития и деловые объединения, а также российские и зарубежные эксперты. Традиционно в форуме участвуют первые лица правительства России, — говорится в сообщении.

Деловая миссия будет организована на полях мероприятия, куда пригласят импортеров, ретейлеров, а также байеров из ЕС, СНГ и Ближнего Востока. Для погружения в темы развития экспорта запланированы мероприятия по применению инструментов финансовой поддержки экспорта.

С целью понимания стратегических вопросов развития экспорта на пленарной сессии выступят спикеры, а также пройдут дискуссии «Экспортного форума РСПП» и общественно-экспертного совета по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». На полях форума пройдет церемония вручения всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года».

Гости смогут увидеть экспозицию с образцами экспортной продукции, фокус будет сделан на наукоемких и технологичных инновационных решениях. Это товары разных отраслей промышленности, таких как машиностроение, промышленное оборудование, медицина и электронная промышленность.

Спикеры, в частности, обсудят будущее российского несырьевого неэнергетического экспорта в постпандемийную эпоху, влияние экспорта на экономическое развитие регионов, а также российский экспорт по каналам электронной торговли. Кроме того, будут затронуты меры поддержки экспорта инфраструктурных проектов и расширение логистических коридоров.