Крымский мост и дома на Новом Арбате подсветят в День борьбы со СПИДом

Фото: Пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства

Россия, Москва, улица Новый Арбат Карта всех событий

— По инициативе Роспотребнадзора знаменитые здания-«книжки» на улице Новый Арбат и Крымский мост сегодня будут подсвечены изображением международного символа борьбы со СПИДом: красной лентой. В этом году акция Роспотребнадзора при поддержке правительства города Москвы будет проходить уже в восьмой раз, — говорится в сообщении.

Мероприятие призвано привлечь внимание людей к борьбе с распространением ВИЧ, отмечается на сайте Роспотребнадзора.

1 декабря в Центре Гамалеи сообщили, что людям со сниженным иммунитетом может понадобиться третья доза вакцины от коронавируса. Многим людям, как уточняется, может быть рекомендован стандартный режим: две дозы «Спутника V» с интервалом в три недели.

При этом есть люди, у которых снижена функция иммунной системы и им необходима дополнительная бустерная доза, подчеркнули в центре. Учреждение продвигает данную схему, чтобы защитить ВИЧ-инфицированных и минимизировать вероятность того, что они станут резервуаром для дальнейшей эволюции пандемии.