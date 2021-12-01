Центр Гамалеи: Третья прививка может понадобиться людям с ВИЧ

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Людям со сниженным иммунитетом может понадобиться третья доза вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра Гамалеи Владимир Гущин в среду, 1 декабря.

— Мы знаем, что есть люди, которым действительно может быть рекомендован стандартный режим, — две дозы «Спутника V» с интервалом в три недели, а есть люди, у которых снижена функция иммунной системы, кому необходима дополнительная бустерная доза. И мы сейчас эту схему продвигаем, для того, чтобы защитить ВИЧ-инфицированных и минимизировать вероятность, что именно ВИЧ-инфицированные станут резервуаром для дальнейшей эволюции (вируса — прим. «ВМ»), — приводит слова Гущина ТАСС.

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29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.