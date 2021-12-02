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Фанаты «Один дома» смогут снять в аренду особняк из фильма

Виктория Храменкова

Общество
Фанаты «Один дома» смогут снять в аренду особняк из фильма
Фото: kinopoisk.ru

На онлайн-сервисе аренды жилья Airbnb появился дом, в котором происходит большая часть действия американского фильма «Один дома».

— Пока мы уезжаем в отпуск (на этот раз все мы), я приглашаю одну компанию проказников позволить своим внутренним восьмилетним детям свободно бегать по дому моего детства 12 декабря, — следует из описания, выложенного от имени Базза Маккаллистера – брата главного героя картины Кевина.

Бронирование дома на одну ночь откроется 7 декабря, пишет РИА Новости.

Базз уточнил, что в доме можно есть фастфуд, смотреть телевизор, использовать лосьон его отца и выбрать собственное приключение.

Рождественский комедийный фильм «Один дома» вышел на экраны в 1990 году. Роль главного героя Кевина Маккаллистера исполнил актер Маколей Калкин. Дом, в котором снимался фильм, расположен в пригороде Чикаго.

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