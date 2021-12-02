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Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь

Виктория Храменкова

Финансы
Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь
Фото: president.gov.ua

Киев запросил дополнительную финансовую помощь у Евросоюза. Об этом заявил уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Украины Юрий Буца.

Он отметил, что администрация президента Украины Владимира Зеленского уже начала переговоры с ЕС. Обсуждается размер финансовой помощи, а также все условия, связанные с новым пакетом займов.

— Мы официально запросили у Европейской комиссии долгосрочную макрофинансовую программу для обеспечения устойчивого финансирования в ближайшие годы, — объяснил Буца агентству Bloomberg.

Уточняется, что новый пакет финансовой помощи, учитывая масштаб обязательств Украины, превысит 1,2 миллиарда евро, выделенных за последние два года.

В середине сентября 2020 года Владимир Зеленский подписал закон о ратификации меморандума с ЕС о предоставлении Киеву макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро для борьбы с коронавирусной инфекцией. Первый транш на 600 миллионов евро был перечислен в декабре 2020 года. Второй транш на эту же сумму был переведен в октябре. Непогашенная сумма кредитов Евросоюза Украине, выданных по нескольким программам макрофинансовой помощи, составляет 4,4 миллиарда евро.

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