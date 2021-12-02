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Гинцбург рассказал об эффекте одновременного использования вакцин от COVID-19

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Гинцбург рассказал об эффекте одновременного использования вакцин от COVID-19
Фото: Пресс-служба Совфеда

Человек может одновременно привиться «Спутником Лайт» и назальной вакциной против коронавирусной инфекции. Вреда для организма в таком случае не наблюдалось. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Мы часто делаем одновременно, вреда для организма от этого нет, — сообщил Гинцбург в беседе РИА Новости.

В середине ноября Александр Гинцбург сообщал, что назальная вакцина от COVID-19 не дает никаких побочных эффектов. По его словам, в ходе клинических исследований назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи, не были обнаружены никакие побочные эффекты у человека.

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24 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что сделал вакцинацию от коронавируса назальным препаратом. Вакцину необходимо вдыхать поочередно каждой ноздрей, уточнил он.

После этого, по его словам, пришлось посидеть 15 минут, все прошло без каких-либо особых ощущений. Россиянам следует не только вакцинироваться, но и ревакцинироваться, подчеркнул лидер. Путин также рассказал, что его защитные титры снизились спустя полгода после вакцинации.

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