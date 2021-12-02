Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Наталья Сергунина рассказала о выставках в парках в честь 80-летия Битвы за Москву

Иван Юминов

Сюжет: 

Битва за Москву
Город
Наталья Сергунина рассказала о выставках в парках в честь 80-летия Битвы за Москву
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, парк культуры и отдыха Фили Карта всех событий

В столице открылось несколько фотовыставок, приуроченных к 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина в четверг, 2 декабря.

— Посмотреть редкие архивные снимки можно до 20 декабря в парках «Красная Пресня», «Фили», в Таганском парке и на Никитском бульваре. Еще одна экспозиция появится на Страстном бульваре. Она будет работать с 5 декабря по 10 января, — рассказала заммэра.

Фотографии с присягой у стен Кремля и строительством заградительных сооружений представлены на Никитском бульваре. Репортажные кадры с фронта москвичи смогут увидеть в «Филях», а уникальные снимки построения ополченцев в Москве доступны гостям Таганского парка.

Бойцы показали врагу в сражениях за Москву, что советский народ не одолеть, подчеркнула председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова. В связи с этим, по ее словам, было важно подготовить подобные выставки и рассказать об этом подвиге.

Читайте также:
Выставки Битва за Москву Наталья Сергунина
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Олег Павлов
Олег Павлов

Что чаще станем покупать онлайн

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда падает турецкая лира

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Стреляем себе по ногам из двух пистолетов

Все мнения
О проекте