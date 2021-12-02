Наталья Сергунина рассказала о выставках в парках в честь 80-летия Битвы за Москву

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, парк культуры и отдыха Фили Карта всех событий

В столице открылось несколько фотовыставок, приуроченных к 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина в четверг, 2 декабря.

— Посмотреть редкие архивные снимки можно до 20 декабря в парках «Красная Пресня», «Фили», в Таганском парке и на Никитском бульваре. Еще одна экспозиция появится на Страстном бульваре. Она будет работать с 5 декабря по 10 января, — рассказала заммэра.

Фотографии с присягой у стен Кремля и строительством заградительных сооружений представлены на Никитском бульваре. Репортажные кадры с фронта москвичи смогут увидеть в «Филях», а уникальные снимки построения ополченцев в Москве доступны гостям Таганского парка.

Бойцы показали врагу в сражениях за Москву, что советский народ не одолеть, подчеркнула председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова. В связи с этим, по ее словам, было важно подготовить подобные выставки и рассказать об этом подвиге.