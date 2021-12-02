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Ремонт стадиона «Москвич» на юго-востоке столицы завершится в 2022 году

Виктория Сикерина

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Ремонт стадиона «Москвич» на юго-востоке столицы завершится в 2022 году
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Текстильщики Карта всех событий

Реконструкция спортивного стадиона «Москвич» в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) столицы завершится в следующем году. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в четверг, 2 декабря.

Он отметил, что ремонт объекта стартовал в мае 2019 года. Работы организовали впервые за полувековую историю здания.

— Закончить работы планируем во втором квартале следующего года. В результате общая площадь спортивного сооружения увеличится в пять раз. Трибуны вместимостью 4190 мест для зрителей разбиты на пять секторов круглой формы, каждый из них окрашен в один из цветов олимпийских колец. Внутренняя (нижняя) часть навеса трибун уже облицована зеркальными кассетами, — заявил глава ведомства.

Рафик Загрутдинов добавил, что такие необычные архитектурные решения позволят сделать стадион узнаваемым. По его словам, ремонт обеспечит комфортное пребывание горожан и туристов на трибунах, а также позволит проводить соревнования городского уровня.

Также на цокольном этаже здания специалисты оборудуют тир и стрелковую галерею. Помимо этого, проект предусматривает наличие пресс-центра, комментаторских, зала для пресс-конференций, фойе для зрителей и других зон.

— Реконструкция стадиона «Москвич» — сейчас один из самых масштабных проектов обновления городских спортивных объектов Москвы. По завершении работ, здесь можно будет не только тренироваться, но и проводить массовые спортивные соревнования, а также мероприятия городского масштаба по футболу и легкой атлетике, — заключил руководитель департамента.

До этого Рафик Загрутдинов рассказал, что специалисты на 20 процентов завершили наружное остекление здания спортивного комплекса на территории транспортно-пересадочного узла «Некрасовка» на юго-востоке столицы.

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