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Астрологи назвали пять знаков зодиака, представительницы которых становятся худшими женами

Анастасия Колоскова

Общество
Астрологи назвали пять знаков зодиака, представительницы которых становятся худшими женами
Фото: Pexels

Астрологи убеждены в том, что дата рождения оказывает значительное влияние на характер человека. Они назвали пять знаков зодиака, представительницы которых из-за своенравия редко становятся хорошими женами.

Близнецы

Эти женщины непостоянны и ветрены. Их творческие натуры стремятся к актерству, именно это мешает им в семейном счастье. Они обожают быть объектом восхищения и не упустят возможности пофлиртовать или даже завести интрижку. Однако они прекрасно разбираются в людях, и поход налево мужчины не останется незамеченным еще на этапе планирования. Представительницы этого знака редко бывают хорошими хозяйками, так что партнеру не придется рассчитывать на порядок в доме.

Лев

Они своенравны, эгоистичны и привыкли брать, а не отдавать. Эти женщины любят дорогие подарки и путешествия на лучшие курорты. Однако даже при помощи этого мужчине не всегда удастся завоевать их сердца. Хуже семейных отношений с представительницей этого знака может быть только развод.

Скорпион

Эти женщины обычно очень сексуальны и соблазнительны. Редко какой мужчина сможет перед ними устоять. Однако при создании семьи с представительницей этого знака ему не стоит надеяться, что их жизнь будет стабильной и спокойной. Она будет требовать безоговорочного подчинения и удовлетворения желаний при помощи скандалов и истерик.

Стрелец

Они также стремятся подчинить мужчину, заставляя мужа потакать всем прихотям. За попытку сопротивления ему придется расплачиваться. Эти женщины редко утруждают себя домашними обязанностями. Уборку и готовку супругу придется взять на себя.

Рыбы

На первый взгляд, эти женщины кажутся милыми и чувственными. Однако после свадьбы открывается их другая сторона. Представительницы этого знака излишне обидчивы и склонны к истерикам. Задержавшийся на работе мужчина встретится дома со скандалом и истерикой с ее стороны. Однако в хорошем настроении эти женщины — настоящее чудо, пишет Пятый канал.

До этого астролог, таролог, нумеролог и преподаватель Евразийского астрологического института Анастасия Широкова рассказала, какие изменения ждут представителей всех знаков зодиака в последнем месяце 2021 года.

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