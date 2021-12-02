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Андрей Бочкарев заявил об особом контроле за работами по реставрации ГЭС-2

Виктория Сикерина

Город
Андрей Бочкарев заявил об особом контроле за работами по реставрации ГЭС-2
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Болотная набережная, 15 Карта всех событий

Строительный комплекс Москвы уделил особенное внимание ходу реставрации Дома культуры ГЭС-2 в центре города. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 2 декабря.

Он отметил, что ремонт объекта — это уникальный проект, в ходе которого бывшее промышленное здание перепрофилировали в культурное пространство.

— Помимо реставрации исторического здания самой ГЭС-2, проект включал создание качественной городской среды: реконструкцию Патриаршего пешеходного моста, благоустройство части Болотной набережной и организацию спуска к реке. Уверен, москвичи по достоинству оценят обновленный Дом культуры, который станет новым креативным кластером столицы, — заявил заммэра.

Андрей Бочкарев добавил, что архитектурный проект культурного учреждения разработало международное бюро Renzo Piano Building Workshop. Общая площадь пространства составила более 35 тысяч квадратных метров.

— Центральным элементом комплекса стало здание ГЭС-2 площадью порядка 16 тысяч квадратных метров. В ходе реставрации бывшей электростанции вернули первоначальный вид, расчистив здание от более поздних наслоений и пристроек, — уточнил он.

По его словам, власти города по поручению мэра Москвы Сергея Собянина особенно следили за ходом работ на объекте. Так, например, специалисты Центра экспертиз проверили здание и выполнили необходимые лабораторно-инструментальные исследования.

1 декабря мэр столицы Сергей Собянин вместе с президентом России Владимиром Путиным осмотрели здание Дома культуры ГЭС-2, где была проведена масштабная реставрация.

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