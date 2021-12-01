Сергей Собянин рассказал об уникальном проекте реставрации ГЭС-2

Фото: личный блог мэра Москвы Сергея Собянина

Россия, Москва, Болотная набережная, 15 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с президентом России Владимиром Путиным осмотрели здание Дома культуры ГЭС-2, где была проведена масштабная реставрация. Об этом глава столицы сообщил в личном блоге в среду, 1 декабря.

По словам Сергея Собянина, сто лет назад это здание служило источником энергии для столичных трамваев, а после метро. Оно также снабжало электричеством сотни домов, расположенных в центре Москвы. Построенное по проекту Василия Башкирова и Михаила Поливанова и признанное памятником архитектуры здание на протяжении всей своей истории принадлежало Мосэнерго.

Когда электростанцию закрыли, инвестор Леонид Михельсон взялся за реставрацию памятника. Для этого был приглашен архитектор Ренцо Пьяно.

— Реставрация ГЭС-2 стала крупнейшим в мире проектом приспособления промышленного объекта под культурное пространство последних лет, — отметил мэр Москвы.

Реставраторы сохранили исторические металлоконструкции несущих форм и колонн. Во время работ были восстановлены два больших открытых зала внутри ГЭС-2, получившие названия «Проспект» и «Площадь».

Как подчеркнул Сергей Собянин, в Доме культуры нет этажей в их классическом понимании. Лестничные пролеты соединяют отдельные ярусы и платформы. При этом высота потолков центрального нефа составляет 23 метра.

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Кровля здания выполнена из светопрозрачного материала. В нее встроили солнечные батареи, которые смогут обеспечить до 10 процентов необходимой зданию энергии.

Реставраторы восстановили историческую лестницу с кованым ограждением и метлахской плиткой, а также воссоздали фасады со стальными рамами больших окон.

В здание вернулись шатер, часы и флюгер на башне, а также 70-метровые трубы, используемые для забора и очистки воздуха.

Отличительной частью декора Дома культуры стало историческое оборудование электростанции.

Наибольшие сложности при реставрации вызвала подземная часть здания, где разместили выставочный зал. Здесь будут выставлены экспонаты, которым может повредить дневной свет.

Под стеклянными сводами здания будут проходить выставки, концерты, кинопоказы, перформансы и театральные постановки. Гостям также будут доступны книжный магазин, библиотека, кафе.

Коллекции фонда разместятся в хранилище, чья площадь составляет без малого три тысячи квадратных метров.

По словам Сергея Собянина, будущий дом культуры будет также включать «Своды» — отдельное здание, построенное во второй половине XIX века. В нем откроются творческие мастерские по металлу, керамике, текстилю, деревообработке, студия звукозаписи, фотолаборатория и пекарня.

На крыше подземной парковки высадят березовую рощу из 620 деревьев, а также 80 тысяч кустарников.

Одновременно с реставрацией ГЭС-2 специалисты привели в порядок Патриарший пешеходный мост, под которым появилось пространство для прогулок и отдыха.

На Болотной набережной обустроили спуск к воде.

— Проекты такого уровня, как реставрация ГЭС-2, очень важны для Москвы. Они наполняют новым смыслом привычные пространства. Открывают новые горизонты для творчества. Украшают город. Привлекают туристов. И просто являются местом отдыха и встреч для москвичей, — резюмировал Сергей Собянин.

До этого стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект перепрофилирования части промышленной зоны «Южный порт» на юго-востоке города. Соответствующее постановление он подписал в среду, 1 декабря.