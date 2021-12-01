Сергей Собянин одобрил план реорганизации промзоны в ЮВАО столицы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект перепрофилирования части промышленной зоны «Южный порт» на юго-востоке города. Соответствующее постановление он подписал в среду, 1 декабря.

В пресс-службе главы города и столичного правительства отметили, что указанная промзона расположилась между Южнопортовой улицей, 1-м и 2-м Южнопортовым проездами в районах Текстильщики и Южнопортовый. Площадь реконструируемой территории составляет почти 35 гектаров.

Проект предусматривает возведение на месте «Южного порта» жилых кварталов, учебного комплекса, гостиницы, офисов госуслуг, торговых центров, гаражей и многих других объектов. Площадь строительства составит около 534 тысяч «квадратов».

Также специалисты озеленят территорию и создадут здесь удобную дорожную сеть для пешеходов и автомобилистов.

— Предусмотрены мероприятия по инженерно-техническому обеспечению территории, включая строительство закрытой дождевой канализации, реконструкцию двух существующих и строительство десяти новых трансформаторных подстанций. В перспективе для улучшения транспортного обслуживания реорганизуемой территории промзоны «Южный порт» и близлежащих кварталов запланировано строительство новой станции метро Люблинско-Дмитровской линии, — передает агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы Сергея Собянина.

1 декабря мэр Москвы подписал постановление о ремонте дорог возле станции «Речной вокзал» столичного метрополитена.