Сергей Собянин поручил отремонтировать дороги у станции метро «Речной вокзал»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о ремонте дорог возле станции «Речной вокзал» столичного метрополитена. Об этом стало известно в среду, 1 декабря.

Столичное Правительство утвердило план реконструкции проектируемых проездов № 6183 и 6184, участка Беломорской улицы и внутриквартальных проездов. Общая протяженность реконструируемых магистралей составляет почти два километра.

— Запланировали устройство дополнительных тротуаров и пешеходных дорожек, реконструкцию лестничного схода у вестибюля станции метро «Речной вокзал» и благоустройство прилегающей территории, — говорится в сообщении.

Сергей Собянин заключил, что ремонт дорожной сети возле «Речного вокзала» создаст дополнительные транспортные связи в Левобережном районе и улучшит порядок движения пешеходов и автомобилей около станции, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Также мэр столицы одобрил проект благоустройства территории возле станции второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) Марьина Роща. Соответствующее постановление глава города подписал 1 декабря.