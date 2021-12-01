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Сергей Собянин утвердил план благоустройства около станции МЦД-2 Марьина Роща
Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проект благоустройства территории возле станции второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) Марьина Роща. Соответствующее постановление он подписал в среду, 1 декабря.
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