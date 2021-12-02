ОАК, «Сухой» и РСК «МиГ» станут одной компанией

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Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), «Сухой» и РСК «МиГ» планируют сделать одной компанией. Соответствующее решение уже одобрил совет директоров ОАК. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщили в пресс-службе корпорации.

— Объединение ОАК, «Сухого» и «МиГа» в одну организацию станет важным шагом идущей трансформации корпорации. Помимо выполнения функций корпоративного центра Группы, ОАК станет операционной компанией..., — добавил в пресс-службе.

Вопрос о присоединении к ОАК новых компаний вынесли на внеочередное собрание акционеров организации, которое запланировано на январь следующего года.

По словам генерального директора ОАК Юрия Слюсаря, будущее объединение является важным событием для индустрии авиации.

Специалисты уже провели необходимую подготовку, проработали детали, чтобы формирование нового субъекта успешно состоялось.

Гендиректор подытожил, что в объединенной организации соберутся лучшие практики корпоративного управления, а также лучшие компетенции в сфере инженерии.