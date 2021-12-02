Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Аналитики предположили, что страны на 5–10 лет перенесут отказ от нефти и газа

Полина Долганова

В мире
Аналитики предположили, что страны на 5–10 лет перенесут отказ от нефти и газа
Фото: pixabay.com

Энергетический кризис, который обрушился на мир в этом году, может повлиять на климатическую повестку и вынудить страны на несколько лет отложить планы по отказу от использования углеводородов. Об этом говорится в отчете Saxo Bank.

Эксперты банка отметили, что директивные органы могут отказаться от своих планов по нормализации климата из-за нереалистичных сроков перехода к зеленой энергетике и роста цен на сырье.

— Политики сделают неожиданный и противоречивый шаг в 2022 году, чтобы временно ослабить экологические ограничения на новые инвестиции в добычу сырой нефти и природного газа на пять и десять лет соответственно, — цитирует сообщение экспертов ТАСС.

31 октября президент России Владимир Путин в рамках саммита G20 заявил, что средняя температура в России растет быстрее, нежели во всем мире. Говоря о климатических изменениях, глава государства добавил, что сокращать выбросы парниковых газов — это недостаточная мера. Необходимо наращивать их поглощение, в чем у России есть большой потенциал.

Читайте также:
газ климатологи негативный прогноз
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Олег Павлов
Олег Павлов

Что чаще станем покупать онлайн

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда падает турецкая лира

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте