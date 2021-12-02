Аналитики предположили, что страны на 5–10 лет перенесут отказ от нефти и газа

Фото: pixabay.com

Энергетический кризис, который обрушился на мир в этом году, может повлиять на климатическую повестку и вынудить страны на несколько лет отложить планы по отказу от использования углеводородов. Об этом говорится в отчете Saxo Bank.

Эксперты банка отметили, что директивные органы могут отказаться от своих планов по нормализации климата из-за нереалистичных сроков перехода к зеленой энергетике и роста цен на сырье.

— Политики сделают неожиданный и противоречивый шаг в 2022 году, чтобы временно ослабить экологические ограничения на новые инвестиции в добычу сырой нефти и природного газа на пять и десять лет соответственно, — цитирует сообщение экспертов ТАСС.

31 октября президент России Владимир Путин в рамках саммита G20 заявил, что средняя температура в России растет быстрее, нежели во всем мире. Говоря о климатических изменениях, глава государства добавил, что сокращать выбросы парниковых газов — это недостаточная мера. Необходимо наращивать их поглощение, в чем у России есть большой потенциал.