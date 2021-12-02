Московская прокуратура проведет горячую линию по защите прав инвалидов 3 декабря

Фото: Пресс-служба Госдумы

Прокуратура Москвы проведет горячую линию по вопросам защиты прав инвалидов 3 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Ежегодно во всем мире 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 14 октября 1992 года. Целью ставилось привлечение общественного внимания к проблемам лиц с ограниченными возможностями, а также интеграция таких людей в жизнь общества.

— Горячая линия будет функционировать по номеру телефона 8 (499) 785-11-18 с 9:00 до 16:45, — говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин 2 ноября постановил выделить субсидии для покупки автомобилей такси, которые будут предназначаться для перевозок инвалидов-колясочников в столице. Такие меры позволят компенсировать до 25 процентов стоимости такси, оборудованных подъемниками для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Примечательно, что цена таких автомобилей не должна превышать шесть миллионов рублей.