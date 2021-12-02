Вирусолог назвал главное отличие «Спутника М» от вакцины для взрослых
Вакцина для подростков отличается от «Спутника V» только дозировкой. Об этом сообщил профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
По его словам, вакцина «Спутник М» — это то же самое, что вакцина «Спутник V», то есть это аденовирус 26-го или 25-го типа, в геном которого встроен коронавирусный ген, который отвечает за возникновение иммунитета к этому вирусу. Данный вирус сделан так, что он не может размножаться в организме взрослого или ребенка.
— Детская вакцина отличается тем, что доза в пять раз меньше — это для подростков, а для более маленьких детей, когда будет такая вакцина разрешена, это в 10 раз меньше, — пояснил он в комментарии НСН.
24 ноября Миндзрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник М», которую будут использовать для вакцинации подростков в возрасте от двенадцати до семнадцати лет. Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М» будет введена в гражданский оборот примерно через три недели после регистрации.