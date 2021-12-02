Вирусолог назвал главное отличие «Спутника М» от вакцины для взрослых

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Вакцина для подростков отличается от «Спутника V» только дозировкой. Об этом сообщил профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, вакцина «Спутник М» — это то же самое, что вакцина «Спутник V», то есть это аденовирус 26-го или 25-го типа, в геном которого встроен коронавирусный ген, который отвечает за возникновение иммунитета к этому вирусу. Данный вирус сделан так, что он не может размножаться в организме взрослого или ребенка.

— Детская вакцина отличается тем, что доза в пять раз меньше — это для подростков, а для более маленьких детей, когда будет такая вакцина разрешена, это в 10 раз меньше, — пояснил он в комментарии НСН.

24 ноября Миндзрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник М», которую будут использовать для вакцинации подростков в возрасте от двенадцати до семнадцати лет. Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М» будет введена в гражданский оборот примерно через три недели после регистрации.