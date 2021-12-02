Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Премьерные показы балетной программы POSTSCRIPT пройдут в Большом театре

Ольга Маркова

Развлечения
Премьерные показы балетной программы POSTSCRIPT пройдут в Большом театре
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Театральная площадь, 1 Карта всех событий

Большой театр с 11 по 13 января 2022 года приглашает ценителей высокого искусства на премьерные показы балетной программы POSTSCRIPT. Проект стал номинантом «Золотой маски» текущего года в категории «Лучший балет года».

Зрителей ждет захватывающий вечер современной хореографии, подготовленный продюсерской компанией MuzArts.

Главной премьерой вечера станет балет MCGREGOR+MUGLER. В центре программы — прима Большого Ольга Смирнова. Знаменитый хореограф Уэйн Макгрегор и легендарный кутюрье Манфред Тьерри Мюглер создали дуэт специально для нее.

Тьерри Мюглер всегда был склонен к театральности. В постановке он возвращается к теме женоподобного андроида, подарив танцорам рептилоидную кожу, лица-маски и гривы-ирокезы и облачив в зеркально-сияющие латы киборгов.

Балет сопровождают современная электронная музыка, созданная американским композитором Холли Херндон с использованием искусственного интеллекта, а также неоклассическая фортепианная электроника немецкого композитора Нильса Фрама.

Премьера балета состоялась в конце 2019 года в Великобритании. В России он будет исполняться впервые, сообщает пресс-служба мероприятия.

Читайте также:
премьера Балет Большой театр
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Олег Павлов
Олег Павлов

Что чаще станем покупать онлайн

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда падает турецкая лира

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте