Премьерные показы балетной программы POSTSCRIPT пройдут в Большом театре

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Театральная площадь, 1 Карта всех событий

Большой театр с 11 по 13 января 2022 года приглашает ценителей высокого искусства на премьерные показы балетной программы POSTSCRIPT. Проект стал номинантом «Золотой маски» текущего года в категории «Лучший балет года».

Зрителей ждет захватывающий вечер современной хореографии, подготовленный продюсерской компанией MuzArts.

Главной премьерой вечера станет балет MCGREGOR+MUGLER. В центре программы — прима Большого Ольга Смирнова. Знаменитый хореограф Уэйн Макгрегор и легендарный кутюрье Манфред Тьерри Мюглер создали дуэт специально для нее.

Тьерри Мюглер всегда был склонен к театральности. В постановке он возвращается к теме женоподобного андроида, подарив танцорам рептилоидную кожу, лица-маски и гривы-ирокезы и облачив в зеркально-сияющие латы киборгов.

Балет сопровождают современная электронная музыка, созданная американским композитором Холли Херндон с использованием искусственного интеллекта, а также неоклассическая фортепианная электроника немецкого композитора Нильса Фрама.

Премьера балета состоялась в конце 2019 года в Великобритании. В России он будет исполняться впервые, сообщает пресс-служба мероприятия.