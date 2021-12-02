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Попова рассказала, сколько может быть заразным переболевший COVID-19 человек

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Попова рассказала, сколько может быть заразным переболевший COVID-19 человек
Фото: roscongress / Андрей Любимов

Пациент, переболевший коронавирусом, в отдельных случаях остается заразным более 100 дней. Об этом в четверг, 2 декабря, заявила глава Роспотребнадзора России Анна Попова.

— Иногда наблюдается выделение (вируса — прим. «ВМ») в течение 80, теперь уже больше 100 дней, — рассказала она.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в случае если пациент будет оставаться источником опасности, его не выпишет из больничного листа «ни один врач».

Анна Попова также высказалась относительно нового штамма коронавируса «омикрон». Она не исключает, что он может быть заразнее предшественников, однако, по ее словам, в настоящее время нет данных, что при нем болезнь протекает тяжелее.

Врач добавила, что снизить риски нового варианта коронавируса поможет вакцинация, пишет ТАСС.

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До этого руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что штамм коронавирусной инфекции «омикрон» к настоящему моменту не был выявлен в России. Однако его приход неизбежен.

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