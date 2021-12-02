Холдинг Усманова продал свою долю в VK группе «Согаз»

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Холдинг USM бизнесмена Алишера Усманова продал пакет акций компании «МФ Технологии» группе «Согаз» и вышел из капитала VK. Об сообщили в пресс-службе «Согаза» в четверг, 2 декабря.

— В результате сделки весь этот пакет акций в капитале VK Group был продан группе «Согаз». Сумма сделки не раскрывается, — говорится в сообщении.

Совет директоров «Согаза», как уточняется, одобрил 45-процентное участие в капитале компании, контролирующей 57,3 процента голосов VK. Группа рассматривает данную покупку как стратегическую инвестицию, приводит слова главы совета директоров «Согаза» Алексея Миллера РИА Новости.

18 ноября сообщалось, что ВТБ планирует выйти из состава акционеров розничной сети магазинов «Магнит». Группа намерена продать 12,9 процента Marathon Group, второму по размеру акционеру «Магнита».

В результате сделки доля инвестиционной компании вырастет до 29,75 процента. Продажу 4,75 процента акций должна будет одобрить ФАС, так как доля Marathon Group превысит 25 процентов. Оставшиеся 4,4 процента акций ВТБ предложит к продаже институциональным и розничным инвесторам в рамках ускоренного формирования книги заявок.