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Валя Карнавал рассказала, почему ей стало плохо после своего концерта

Дарья Чентаева

Общество
Валя Карнавал рассказала, почему ей стало плохо после своего концерта
Фото: instagram/karna.val

Популярная исполнительница и блогер Валя Карнавал после своего недавнего выступления рассказала, что плохо себя чувствует. Певица объяснила своим поклонникам, почему ей стало дурно после концерта.

По словам знаменитости, у нее с раннего детства повышенная чувствительность к эмоциональным или физическим потрясениям, передает Teleprogramma.pro.

— Помню, как в детстве дурачились с братом, и после долгих догонялок и смеха в глазах темнело, а язык немел, по спине рассыпались холодные мурашки. Далее на соревнованиях по легкой атлетике после финиша падала на газон и буквально отключалась, — объяснила фанатам звезда.

Ранее Валя Карнавал рассказала о продолжении конфликта с Ларисой Долиной, который, по ее словам, раздули в интернете.

По словам знаменитости, ее команда получила от представителей народной артистки приглашение на спектакль Долиной «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» в Московском театре на Таганке.

Исполнительница рассказала, что планировала посетить мероприятие, однако все изменилось за день до представления.

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