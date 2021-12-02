Психолог объяснил, какую музыку опасно слушать в машине

Фото: Pexels

Чрезмерно громкие и быстрые композиции заставляют водителя ехать быстрее, вынуждая превышать скорость. Слишком спокойная музыка, наоборот, будет иметь усыпляющий эффект. Также опасность представляют композиции, вызывающие у водителя неприятные ассоциации, рассказал «Вечерней Москве» психолог Андрей Зберовский.

Эксперт отметил, что жанр не всегда определяет влияние музыки на состояние водителя.

— Когда человек слушает музыку, он скорее слушает себя. В этом смысле разная музыка вызывает у нас разный набор ассоциаций. К примеру, вы любили девушку или проходили какие-нибудь интересные ситуации вашей молодости под какую-то музыку, которая вам запомнилась. Рядом с вами будет сидеть человек — он эту музыку будет слышать по-другому, потому что для вас она несет свой набор ассоциаций, — рассказал психолог.

Зберовский подчеркнул, что постепенную потерю бдительности у водителей вызывает оркестровая симфоническая музыка. При прослушивании таких композиций автолюбитель может даже заснуть.

Не менее опасна громкая и быстрая музыка, отметил собеседник «ВМ».

— Ритмичная музыка заставляет нестись. Известно, что «металлические» рок-группы или громкая музыка рейва вызывают потерю контроля над реальностью, — рассказал Зберовский.

По словам психолога, альтернативой музыке в поездке могут быть новости: быстрая смена тем позволяет оставаться в тонусе, не отвлекаясь на содержание.

При этом стоит отдать предпочтение именно формату коротких новостей, уточнил Зберовский.

— Если человек будет слушать какую-то долгую комедийную историю (к примеру, миниатюру Жванецкого) или беседу аналитиков, это может немного сбить. Человек глубоко уйдет в анализ того, что он слушает, и будет отвлекаться от дороги. Формат обычных радионовостей — вполне правильный, он не позволяет «заблудиться» у себя в голове, — заключил собеседник «ВМ».