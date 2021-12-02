Теплицы в российских жилых домах оснастят ульями для шмелей

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Сити-фермы и теплицы в российских жилых домах будут оснащены ульями для шмелей. Эти насекомые будут использоваться для опыления выращиваемых растений. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный.

Жилые дома со встроенными персональными огородами для жителей появятся в России с 2024 года. Первое такое здание планируется начать строить в Самаре, проект реализуется в рамках дорожной карты рынка FoodNet НТИ в сотрудничестве с Минстроем, Минпромторгом и Минсельхозом РФ.

— Выращивание овощей — тех же помидоров и огурцов — на спецэтажах будет требовать создания особых условий. Причем речь идет не только об установке специальных ламп и температурных систем, в теплицах придется завести, например, шмелей, которые будут опылять эти растения. Иначе хозяин этой теплицы будет вынужден бегать от каждого цветочка к цветочку с кисточкой и проводить искусственное опыление, — рассказал Чарный в кулуарах бизнес-конференции в сфере технологий и инноваций «Баркемп «Национальная технологическая революция 20.35».

Он подчеркнул, что есть такой термин — биоценоз. Растения за годы своей эволюции приспособились, какие-то растения самоопыляющиеся, какие-то опыляются ветром, многие растения опыляются только насекомыми. В тропиках есть растения, которые опыляются птицами, например, колибри, пояснил эксперт.

— Предполагается, что шмели будут свободно летать в этих теплицах. Я говорю о шмелях, потому что они более выносливые и трудолюбивые, нежели осы и пчелы. Для этих насекомых должны быть созданы специально оборудованные помещения, специальные сетки, которые не дадут улететь шмелям. Понятно, что шмель, прилетевший на 14-й этаж по вентиляции посреди зимы и севший ребенку на руку или на голову — это тоже никому не нужно, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Сегодня рассматривается несколько вариантов строительства домов с сити-фермами. Первый вариант: жилой дом, в подвалах которого будут размещены сити-фермы. Жители каждого подъезда смогут самостоятельно выращивать овощи или фрукты и потреблять их, делиться ими с другими подъездами. Второй вариант: вертикальная сити-ферма, проходящая по всем квартирам внутри здания. Третий вариант: встроенные помещения на технических этажах для выращивания овощей и фруктов, чтобы люди могли получить продукты, не выходя из дома.