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Суд в Москве избрал меру пресечения двум экс-сотрудникам финансовой пирамиды

Иван Юминов

Происшествия
Суд в Москве избрал меру пресечения двум экс-сотрудникам финансовой пирамиды
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

МВД предъявило обвинения в совершении мошенничества в особо крупном размере двум участникам группы, которая работала по принципу финансовой пирамиды. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 2 декабря.

— Следователем управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России двоим активным участникам организованной группы, которая работала по принципу финансовой пирамиды, предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере, — говорится в сообщении.

По данным пресс-секретаря Тверского суда Москвы, судья вынес постановление об избрании обвиняемому Владимиру Пахомову меры пресечения в виде домашнего ареста в срок до 30 января 2022 года. Обвиняемый Алексей Голубев будет заключен под стражу до 30 января 2022 года.

По версии следствия, подозреваемые вместе с бенефициаром компании объединились в группу для хищения денег людей под видом оказания брокерских услуг. Для этого они создали филиалы компании, зарегистрированной в Кипре, в Московском регионе, Санкт-Петербурге, а также ряде других областей.

Двоих участников задержали в Москве и Санкт-Петербурге, им предъявили обвинения по статье «Мошенничество». Деньги, как уточняется, похищались с помощью заключения соглашений на оказание услуг доступа к международным фондовым рынкам от имени организации в Кипре.

Однако вместо инвестиций мошенники перечисляли средства на подконтрольные счета, а затем легализовывали их через девелоперские проекты. Схема работа по принципу финансовой пирамиды, общий ущерб превысил 4,5 миллиарда рублей, подчеркнули в МВД.

Бенефициара компании Романа Шпакова объявили в международный розыск. Министерство наложило арест на имущество подозреваемых на сумму свыше 900 миллионов рублей.

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