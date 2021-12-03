Деревья и кустарники высадили вдоль восьми магистралей в Москве

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

Россия, Москва, Балаклавский проспект Карта всех событий

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили высадку кустарников и деревьев вдоль восьми крупных улиц и магистралей города. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в пятницу, 3 декабря.

— Озеленение является одним из важнейших направлений формирования комфортной городской среды. Все проекты по благоустройству, которые реализуются в Москве, предполагают высадку деревьев и кустарников, обустройство газонов и цветников, — рассказал представитель мэрии.

Всего было высажено около 2,3 тысячи деревьев и более 14 тысяч кустарников, уточнил он. Работы провели на Балаклавском, Ломоносовском, Мичуринском и Ленинградском проспектах, Ленинградском и Алтуфьевском шоссе, включая улицу Милашенкова, улицу Большую Черкизовскую, а также в районе ТПУ «Лефортово».

На участке от Белорусского вокзала до Балтийской улицы высадили более 800 деревьев, подчеркнул заммэра. При этом на Алтуфьевском шоссе рабочие посадили свыше 470 взрослых деревьев и почти 1,2 тысячи кустов сирени разных сортов.

Высадка деревьев завершилась и на Ломоносовском проспекте — участок от Мосфильмовской улицы до улицы Вавилова теперь украшают 269 лип и декоративных яблонь и более 900 кустарников. Бирюков объяснил, что саженцы выбирают с учетом визуального облика уличного пространства и способности адаптироваться к сложным условиям города.

Деревья и кустарники, по его словам, выращивают в специальных питомниках. Высадка производится в посадочные ямы с плодородным грунтом, заключил Бирюков.