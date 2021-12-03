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Украинская сторона по собственной воле передала России Крым и флот Черного моря в 2014 году. Об этом в пятницу, 3 декабря, заявил бывший советник в конгрессе Соединенных Штатов Ариэль Коэн.

По его мнению, Украина до сих пор зависит от РФ из-за коррупции и своей некомпетентности.

Он также призвал украинскую власть перестать заниматься «добровольным саботированием».

Коэн подытожил, что Москва в настоящее время наращивает давление на Киев за счет «сосредоточения войск» на границах.

Экс-советник подытожил, что Россия также пользуется энергетической несостоятельностью Украины, передает журнал Newsweek.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».