Реверсивное движение поездов организуют между Белорусским и Савеловским вокзалами

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Белорусский вокзал Карта всех событий

Поезда станут курсировать по одному пути с 12 декабря на соединительной ветви между Белорусским и Савеловским вокзалами. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЖД в пятницу, 3 декабря.

— Это связано с началом реконструкции участка, в ходе которой будут уложены два дополнительных главных пути для МЦД-4. Всего на участке планируется уложить 15 километров путей и 57 стрелочных переводов, — говорится в сообщении.

Сперва рабочие вынесут городские коммуникации и приступят к строительству 1,2 километра подпорных стен. Второй этап подразумевает установку оконных блоков шумозащитного типа на 19 жилых домах, обращенных в сторону железной дороги, а также строительство шумозащитных экранов протяженностью 2,6 километра.

Специалисты выполнят благоустройство территории на завершающем этапе. Работы, как уточняется, планируется завершить во втором или третьем кварталах 2023 года.

Расписание поездов будет существенно скорректировано на период работ, подчеркнули в перевозчике. На участке будут курсировать 84 пары поездов, из них 17 МЦД, 34 «Аэроэкспресса», один экспресс и 32 пригородные электрички.

Часть «Аэроэкспрессов» продолжит сквозное движение от Одинцова до Шереметьева, а другая часть рейсов будет отправляться в аэропорт только с Белорусского вокзала. Поезда в сторону аэропорта с Белорусского вокзала, «Савеловской» и «Окружной» будут отправляться каждые 30–40 минут.

При этом из Одинцова и станций на участке до Белорусского вокзала время отправки составит каждые 70 минут. Добраться в Шереметьево можно также на экспресс-автобусах от станции метро «Ховрино».