Число нелегальных строительных объектов в столице снизилось в 18 раз

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Контроль и профилактическая работа столичной Госинспекции по недвижимости помогли снизить в городе число незаконных построек в 18 раз за последние девять лет. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 3 декабря.

Он отметил, что в 2021 году специалисты выявили всего 35 новых случаев самостроя. Аналогичный показатель в 2012 году составил 638.

— Максимальное количество нарушений при возведении построек пришлось на 2015 год — 953 случая. Такого существенного сокращения числа новых незаконных построек удалось добиться благодаря проведению разъяснительной и профилактической работы с землепользователями и собственниками объектов недвижимости, а также автоматизации контрольной деятельности, — заявил заммэра.

Ефимов добавил, что систему контроля разработала московская Госинспекция по недвижимости. Также ведомство организовало вебинары по имущественно-земельным отношениям, в рамках которых специалисты предупредили нарушения в данной сфере.

Глава столичной Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский уточнил, что ведомство старается в целом искоренить появление самостроя на улицах города.

— При наличии имеющихся признаков готовящегося правонарушения обязательных требований законодательства вручается предостережение о его недопустимости. С начала этого года предостережения были вручены по 329 объектам недвижимости. Ни одно из них не перешло в нарушение, — цитирует его слова официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что Госинспекция по недвижимости выявила 2176 фактов нарушений при использовании земельных участков в столице. Около 14 процентов из них были устранены, остальные случаи контролируются инспекцией.