Кто получит зарплату за декабрь в декабре

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До Нового года заработную плату за декабрь выплатят всем официально трудоустроенным гражданам, у которых ее получение приходится на январские праздники. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала директор Института профессионального кадровика, практикующий консультант в области кадрового делопроизводства и трудового законодательства Валентина Митрофанова.

По ее словам, дата получения зарплаты за декабрь зависит от даты получения выплаты, установленной в компании.

— По статье 136 ТК РФ работодатель даты выплаты устанавливает в трудовом договоре, в правилах внутреннего трудового распорядка. Между этими двумя датами в месяце должно соблюдаться полмесяца. Стандартная история: 5 числа человек получает за вторую половину предыдущего месяца, а 25 числа — за первую половину этого месяца, — сказала эксперт.

Она подчеркнула, что по закону, если день выплаты зарплаты приходится на длительные выходные, то работодатель должен перечислить деньги в последний предшествующий этому периоду рабочий день. Поэтому те граждане, у которых выплата за декабрь приходится на январские праздники, получат зарплату 30 декабря.

— Два раза в месяц зарплату должны получить все, но при этом у некоторых между первой и второй выплатой будет промежуток, например, 25 числа получат деньги за первую половину месяца, а 30 — сразу за вторую, — заключила Митрофанова.

Предстоящие новогодние каникулы продлятся 10 дней — с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022-го.

Как отдыхаем в 2022 году

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новый год;

7 января — Рождество Христово;

23 февраля — День защитника Отечества;

8 марта — Международный женский день;

1 мая — Праздник Весны и Труда;

9 мая — День Победы;

12 июня — День России;

4 ноября — День народного единства.