Психотерапевт рассказала, кто подвержен шизофрении

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Такое психическое расстройство, как шизофрения, начинает проявляться в довольно молодом возрасте у высокоинтеллектуальных людей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-психотерапевт, главный психиатр-нарколог сети клиник «РЖД-Медицина» Екатерина Мисевич.

— Шизофрения начинается в возрасте 18–25 лет, чаще на первых курсах вуза у высокоинтеллектуальных людей. Сначала появляются плохое настроение или тревога, нарушается сон, на высоте тревоги развиваются сверхценные, а потом бредовые идеи. Фабула бреда различна — от ощущений преследования до уверенности, что родители не родные, — сказала врач.

По ее словам, иногда таким людям кажется, что окружающие отвечают словами или поступками на их мысли. Пациент испытывает обманы восприятия: слуховые, зрительные, тактильные. В среднем с момента начала галлюцинаций до обращения к врачу-психиатру проходит десять месяцев.

— За такой длительный период человек неоднократно говорит родителям или друзьям о болезненных переживаниях, пытается приспособиться жить с расстройством, меняется в поведении. Если прийти к врачу в первые месяцы, личность деформируется меньше, период восстановления — короче. А возможно и получится предотвратить острый психоз благодаря лекарствам, — заключила Мисевич.