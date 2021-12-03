Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Психотерапевт рассказала, кто подвержен шизофрении

Марина Найденкова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Психотерапевт рассказала, кто подвержен шизофрении
Фото: pixabay.com

Такое психическое расстройство, как шизофрения, начинает проявляться в довольно молодом возрасте у высокоинтеллектуальных людей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-психотерапевт, главный психиатр-нарколог сети клиник «РЖД-Медицина» Екатерина Мисевич.

— Шизофрения начинается в возрасте 18–25 лет, чаще на первых курсах вуза у высокоинтеллектуальных людей. Сначала появляются плохое настроение или тревога, нарушается сон, на высоте тревоги развиваются сверхценные, а потом бредовые идеи. Фабула бреда различна — от ощущений преследования до уверенности, что родители не родные, — сказала врач.

По ее словам, иногда таким людям кажется, что окружающие отвечают словами или поступками на их мысли. Пациент испытывает обманы восприятия: слуховые, зрительные, тактильные. В среднем с момента начала галлюцинаций до обращения к врачу-психиатру проходит десять месяцев.

— За такой длительный период человек неоднократно говорит родителям или друзьям о болезненных переживаниях, пытается приспособиться жить с расстройством, меняется в поведении. Если прийти к врачу в первые месяцы, личность деформируется меньше, период восстановления — короче. А возможно и получится предотвратить острый психоз благодаря лекарствам, — заключила Мисевич.

Читайте также:
шизофрения эксперты Врачи
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте