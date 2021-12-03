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Умерла актриса Нина Ургант

Анастасия Колоскова

Общество
Умерла актриса Нина Ургант
Фото: Белорусский вокзал, Мосфильм, 1970

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Нина Ургант скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщили в пресс-службе Александринского театра, где она служила.

— Нина Николаевна Ургант, ветеран нашего театра, скончалась на 93-м году жизни, — цитирует сообщение ТАСС.

О месте и времени прощания и похоронах актрисы будет известно позднее.

Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в Ленинградской области. Окончила Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского. В разные годы играла на сценах Ленинградского театра имени Ленинского комсомола и Ленинградского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. На ее счету роли в более чем 50 фильмах. Однако наибольшую известность принесла Нине Николаевне работа в картине режиссера Андрея Смирнова «Белорусский вокзал», где она воплотила образ медсестры Раи.

Фото: Юрий Белинский/ТАСС
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Фото: Юрий Белинский/ТАСС
В роли Елизаветы Английской в Академическом театре драмы имени А.С.Пушкина / Фото: Юрий Белинский /ИТАР-ТАСС
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В роли Елизаветы Английской в Академическом театре драмы имени А.С.Пушкина / Фото: Юрий Белинский /ИТАР-ТАСС
Фото: Вступление, 1962 год
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Фото: Вступление, 1962 год
Борис Ельцин вручил Нине Ургант орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 1999 год / Фото: РИА Новости
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Борис Ельцин вручил Нине Ургант орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 1999 год / Фото: РИА Новости
Фото: Белорусский вокзал, Мосфильм, 1970 год
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Фото: Белорусский вокзал, Мосфильм, 1970 год
Фото: Вступление, 1962 год
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Фото: Вступление, 1962 год
Фото: gov.spb.ru
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Фото: gov.spb.ru
Фото: Дни хирурга Мишкина, 1976 год
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Фото: Дни хирурга Мишкина, 1976 год
Фото: Вступление, 1962 год
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Фото: Вступление, 1962 год
Фото: Люди, как реки, 1968 год
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Фото: Люди, как реки, 1968 год
Фото: Белорусский вокзал, Мосфильм, 1970 год
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Фото: Белорусский вокзал, Мосфильм, 1970 год

Ее последней работой в кино стал фильм «Азиат» (2008).

Нина Ургант — мать известного актера Андрея Урганта и бабушка популярного шоумена и телеведущего Ивана Урганта.

Нина Ургант Актеры Смерть
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