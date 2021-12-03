Умерла актриса Нина Ургант
Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Нина Ургант скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщили в пресс-службе Александринского театра, где она служила.
— Нина Николаевна Ургант, ветеран нашего театра, скончалась на 93-м году жизни, — цитирует сообщение ТАСС.
О месте и времени прощания и похоронах актрисы будет известно позднее.
Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в Ленинградской области. Окончила Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского. В разные годы играла на сценах Ленинградского театра имени Ленинского комсомола и Ленинградского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. На ее счету роли в более чем 50 фильмах. Однако наибольшую известность принесла Нине Николаевне работа в картине режиссера Андрея Смирнова «Белорусский вокзал», где она воплотила образ медсестры Раи.
Ее последней работой в кино стал фильм «Азиат» (2008).
Нина Ургант — мать известного актера Андрея Урганта и бабушка популярного шоумена и телеведущего Ивана Урганта.