Умерла актриса Нина Ургант

Фото: Белорусский вокзал, Мосфильм, 1970

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Нина Ургант скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщили в пресс-службе Александринского театра, где она служила.

— Нина Николаевна Ургант, ветеран нашего театра, скончалась на 93-м году жизни, — цитирует сообщение ТАСС.

О месте и времени прощания и похоронах актрисы будет известно позднее.

Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в Ленинградской области. Окончила Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского. В разные годы играла на сценах Ленинградского театра имени Ленинского комсомола и Ленинградского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. На ее счету роли в более чем 50 фильмах. Однако наибольшую известность принесла Нине Николаевне работа в картине режиссера Андрея Смирнова «Белорусский вокзал», где она воплотила образ медсестры Раи.

1/11 Фото: Юрий Белинский/ТАСС 2/11 В роли Елизаветы Английской в Академическом театре драмы имени А.С.Пушкина / Фото: Юрий Белинский /ИТАР-ТАСС 3/11 Фото: Вступление, 1962 год 4/11 Борис Ельцин вручил Нине Ургант орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 1999 год / Фото: РИА Новости 5/11 Фото: Белорусский вокзал, Мосфильм, 1970 год 6/11 Фото: Вступление, 1962 год 7/11 Фото: gov.spb.ru 8/11 Фото: Дни хирурга Мишкина, 1976 год 9/11 Фото: Вступление, 1962 год 10/11 Фото: Люди, как реки, 1968 год 11/11 Фото: Белорусский вокзал, Мосфильм, 1970 год

Ее последней работой в кино стал фильм «Азиат» (2008).

Нина Ургант — мать известного актера Андрея Урганта и бабушка популярного шоумена и телеведущего Ивана Урганта.