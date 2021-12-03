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Авиакомпания S7 прокомментировала экстренную посадку рейса Магадан — Новосибирск

Анастасия Колоскова

Происшествия
Авиакомпания S7 прокомментировала экстренную посадку рейса Магадан — Новосибирск
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Воздушный борт Магадан — Новосибирск попал в зону сильного обледенения, из-за чего случилось отключение автопилота, управление самолетом потеряно не было. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании S7, которой принадлежит воздушное судно.

В пресс-службе отметили, что перед вылетом из Магадана самолет прошел противообледенительную обработку, а погодные условия для взлета соответствовали допустимым. При этом перевозчик не исключил вероятности того, что обработка могла быть проведена с нарушениями.

— Важно отметить, что управление воздушным судном при этом потеряно не было. Пилоты S7 Airlines регулярно проходят специальные тренировки на вывод самолета из сложного пространственного положения, — цитирует сообщение авиакомпании РИА Новости.

В пресс-службе добавили, что S7 принимает активное участие в расследовании инцидента. Согласно предварительной оценке, показатели некоторых параметров, в том числе скорости, были недостоверны из-за обледенения.

Накануне стало известно, что самолет Магадан — Новосибирск совершил внештатную посадку в Иркутске. В пресс-службе иркутского аэропорта причиной инцидента назвали поломку электроники. Известно, что на борту воздушного судна находились 199 человек. Их разместили в стерильной зоне на время решения вопроса об отправке в Новосибирск.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ организовало проверку, в результате которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

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