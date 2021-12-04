В США назвали причину отсоединения Крыма от Украины

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Украина лишилась Крыма в 2014 году из-за сильного желания вступить в Евросоюз. Такое мнение выразила научный сотрудник Атлантического совета Мария Снеговая.

По ее словам, с того момента «красная линия» России не имела отношения к вероятному вступлению Украины в Североатлантический альянс.

— Вряд ли есть вариант, предполагающий независимое существование Украины, который удовлетворил бы Кремль, — написала Снеговая.

Она подытожила, что с каждым годом «аппетиты» Москвы будут становиться все больше и больше, передает американское издание Nastional Interest.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».