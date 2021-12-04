Датская фирма может арендовать курильский остров для производства водорода

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Детская компания Copenhagen Infrastructure Partners может арендовать остров Шумшу на севере Курил. Об этом в субботу, 4 декабря, рассказал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

По его словам, корпорация хочет организовать там ежегодное производство 120,2 тысячи тонн водорода за счет ветряной энергии.

— Они просят в аренду остров Шумшу, поскольку там лучше ветер. Инвестор просит предоставить землю под изыскания — куда поставить измерители для электропарка и т.д, — рассказал Лимаренко.

Он добавил, что компания-арендатор хочет поставлять произведенную энергию в Японию.

Исходя из того, что у японской стороны нет никаких претензий к северу Курильских островов, выстраивание торговых отношений в сфере производства водорода вполне может иметь успех.

Лимаренко подытожил, что инвестиции в проект могут достигнуть двух с половиной миллиардов долларов, пишет РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

В результате ряда поражений в Русско-японской войне Российская империя подписала в 1905 году договор с Японией, согласно которому последняя приобрела права на часть Курильской гряды. В июне 1941 года страны гитлеровской коалиции объявили войну СССР. Япония напала на США как на союзника СССР в декабре 1941 года, фактически уничтожив американскую базу Перл-Харбор в Тихом океане. Через три месяца после победы над Германией СССР объявил войну Японии и ввел войска на Южные Курилы, после чего Япония прекратила боевые действия. 8 сентября 1951 года в США был подписан мирный договор между Японией и союзниками, согласно которому Япония отказалась от прав на Курильские острова.